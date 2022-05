UEFA revela las sanciones que tendrá el fútbol ruso en sus competencias

Este lunes la UEFA a través de un comunicado informó las sanciones que tendrá el fútbol ruso para sus siguientes competiciones, ya que, este fútbol estaba suspendido de las participaciones internacionales a consecuencia de la invasión rusa a Ucrania.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.

Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.

Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.

— UEFA (@UEFA) May 2, 2022