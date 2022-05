Biden llama grupo “extremista” a los seguidores de Trump

El presidente de EE. UU., Joe Biden, calificó de grupo “extremista” a los seguidores de su predecesor republicano, Donald Trump, en una fuerte escalada retórica antes de la cruciales elecciones de medio mandato de noviembre.

Hablando con periodistas sobre la posible supresión del derecho al aborto por parte de la Corte Suprema de Justicia, Biden advirtió que el movimiento “Make America Great Again” (MAGA) comandado por Trump, representa un peligro para los valores democráticos estadounidenses. “¿Cuáles son las próximas cosas que van a atacar? Porque esta multitud de MAGA es realmente la organización política más extrema que ha existido en la historia de EE. UU., en la historia reciente de EE. UU.”, dijo Biden, quien también describió las políticas económicas republicanas como “extremas, al igual que la mayoría de las cosas de MAGA”.

