Star Wars Day: recuerdan las escenas grabadas en Guatemala

“No. Yo soy tu padre”, la famosa frase de Darth Vader desde hace muchos años. Hoy 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars o Star Wars Day.

Este día ha ganado popularidad con el paso de los años, al punto de que se llevan a cabo eventos en varias partes del mundo para celebrar el mundo creado por George Lucas.

El eslogan de la conmemoración es un juego de palabras que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de Star Wars: “May the force be with you” (frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977; en español significa “Que la fuerza te acompañe”). “May the fourth be with you”, en español dice “Que el 4 de mayo te acompañe”.

Según la historia sobre el origen de la fecha, la frase se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

Al parecer, el partido conservador publicó un anuncio en el London Evening News que decía: “Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades”, o inglés “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”. El juego de palabras le dio vida al Star Wars Day.

Recuerdan imágenes en Guatemala

La filmación de Star Wars en Guatemala es recordada por todos los fans de la saga a través de los años.

La popular franquicia de películas de fantasía espacial estrenó su primer filme en 1977. “Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza” es la película que tomó a Guatemala como uno de sus escenarios principales.

Para la época, el equipo llegó al país como grandes desconocidos pero con un amplio presupuesto para reservar la zona de Tikal.

Se realizaron las tomas y en posproducción se ajustaron los efectos especiales necesarios. Cuando se estrenó, los guatemaltecos se sorprendieron que Yavin tenía muchas similitudes con Petén.

En el 2015, Guatemala volvió a aparecer en otra ocasión para la misma saga. Se rodaron algunas escenas para la película The Force Awakens y en 2016 reapareció para la cinta Rogue One: A Star Wars Story.

