FOTO: Así luce el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea

Un equipo internacional de astrónomos anunció que logró capturar la primera foto del agujero negro supermasivo bautizado como Sagittarius A* (Sgr A*), ubicado en el centro de la Via Láctea. La imagen revelada este jueves representa la primera prueba visual de este objeto y es fruto de muchas horas de observación realizadas esencialmente en 2017, y luego de cinco años de cálculos y de simulaciones llevados a cabo por más de 300 investigadores de 80 institutos.

El agujero negro fue nombrado como Sagittarius A* tras ser detectado en la dirección de la constelación de Sagitario; tiene una masa de unos 4 millones de Soles y se halla a unos 27 mil años luz de la Tierra. Su existencia se sospechaba desde 1974, al ser detectada una fuente de radio inhabitual en el centro de la galaxia. En la década de los 90, varios astrofísicos confirmaron la presencia de un objeto compacto supermasivo en ese lugar, lo que les supuso un Premio Nobel de Física en 2020.

Have you seen the picture of the black hole at the center of our galaxy?

The image of Sagittarius A* (inset) was taken by @EHTelescope. Now see it in context with support from our @ChandraXray, Swift and NuSTAR observatories. Here's what the colors mean: https://t.co/Qkt3Qu3v1r pic.twitter.com/BONW7QZhsu

— NASA (@NASA) May 12, 2022