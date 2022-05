Denuncian que Shakira maltrata a sus empleados

Shakira es una de las cantantes latinas más famosas a nivel mundial, pero ese ángel que tiene en el escenario, al parecer no lo goza entre sus colaboradores, ya que una extrabajadora de la cantante colombiana, identificada como Cristina Cárdenas denunció que la artista maltrata a sus empleados, que incluso no deja que la vean a los ojos.

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, declaró Cristina Cárdenas, en exclusiva al programa “Socialité” de Telecinco de España.