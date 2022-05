Musk advierte que la compra de Twitter no se hará sin garantías sobre cuentas falsas

El multimillonario sudafricano, Elon Musk, advirtió este martes que la compra de Twitter no se hará hasta que tenga garantías sobre la plaga de cuentas falsas que abundan en la plataforma. “El director ejecutivo de Twitter se negó ayer a demostrar que menos del 5 % de las cuentas son falsas”, tuiteó Musk, en su cuenta verificada, donde cuenta con más de 94 millones de seguidores. “Hasta que no lo haga, el acuerdo no puede seguir adelante”, añadió.

To find out, my team will do a random sample of 100 followers of @twitter.

I invite others to repeat the same process and see what they discover …

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022