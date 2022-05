Mario Escobar estará en el Mundial de Catar 2022

El árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca estará en Catar. Este jueves se dio a conocer el listado de los árbitros que fueron nombrados por sus respectivas confederaciones para la justa mundialista.

Entre los nombre destacados está el de Mario Escobar, el árbitro guatemalteco será el único representante de nuestro país en el Mundial de Catar 2022.

Concacaf, nombró a 5 árbitros centrales para la Copa del Mundo, donde destaca el nombre del árbitro guatemalteco que estará presente en su primer mundial cómo árbitro principal.

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials

Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.

6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.

