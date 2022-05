Xavi confirma los jugadores que no seguirán en el Barcelona

La comparecencia de Xavi Hernández, previa el encuentro contra el Villarreal, ha girado en torno al mercado de fichajes veraniego.

El técnico catalán ha admitido que las negociaciones por Lewandowski están en marcha, pero que no será fácil. Además, ha reconocido que ya ha comunicado a algunos jugadores que no cuentan con ellos. El Barcelona arrancará la pretemporada el 4 de julio.

Bajas del Barcelona para la próxima temporada

Xavi, ya la dijo a cuatro jugadores que no contará con ellos para la próxima temporada, se trata de los canteranos Riqui Puig y Óscar Mingueza. Así como el francés Samuel Umtiti y el danés Martin Braithwaite.

“He hablado con más, pero que cada uno lo anuncie a su manera. Los que no continúen han de tener tiempo para encontrar una solución. He visto muy buena predisposición por parte de todos. Incluso alguno me ha emocionado, me ha dado las gracias. No quiere amargar a nadie, pero dejar claro que serán más felices en otro sitio sintiéndose importantes”, expresó el técnico del Barcelona.

💬 Xavi: "He hablado con 4 o 5 jugadores ya para ir tomando decisiones. Para eso estoy. Con algunos me sabe mal pero debo tomar decisiones" pic.twitter.com/vFiqlgid6n — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 21, 2022

Asimismo, Xavi no aseguró la continuidad de Frenkie De Jong, señalando que todo depende de la situación económica del club y afirmó que espera que Dembélé renueve, pero aún no hay nada en el camino.

“Frenkie me gusta mucho, pero hay que ver situaciones económicas. Otra vez volvemos a hablar de dinero que no quiero, pero es así”.

“Sobre Dembélé, podría ser el último partido o renovar. Vamos a ser optimistas. Ojalá se pueda quedar. Ha sido determinante, con muchas asistencias, cuando no ha estado lo hemos echado de menos. A mi es un jugador que me gusta”, expresó.

💬 Xavi: "Puede ser el último partido de Dembélé"https://t.co/CygsjqilT6 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 21, 2022

Sobre un posible fichaje de Lewandowski, Xavi afirmó que han tenido contactos, pero resaltó que el Bayern Munich no se las pondrá fácil ya que tiene contrato hasta junio de 2023.

“Es una de las opciones, de las posibilidades. Ya lo ha dicho públicamente que se quiere marchar. Hay unas negociaciones por medio. No será fácil siendo el Bayern, pero es una de las opciones”, agregó.

"Lewandowski es una de las opciones. Ya ha dicho públicamente que se quiere marcar. Hay unas negociaciones, pero no será fácil siendo el Bayern", apunta Xavi https://t.co/pr9mIpfaPd — MARCA (@marca) May 21, 2022