EE.UU. advierte sobre impacto “consecuente” de la viruela del mono

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este domingo que el impacto de la viruela del mono, una enfermedad que ya se ha detectado en varios países, podría ser “consecuente” si se extendiera más.Desde principios de mayo se han detectado varios casos de viruela del mono en países de América del Norte y Europa, lo que ha despertado la preocupación de que la enfermedad, endémica en algunas zonas de África, se esté extendiendo.

El mandatario estadounidense, en su primer viaje a Asia como presidente, dijo en Seúl que las autoridades sanitarias no le han informado plenamente sobre “el nivel de exposición” en Estados Unidos.

No hay tratamiento para la viruela del mono, que se transmite por contacto con una persona infectada o con sus fluidos corporales y se cura sola. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.

Monkeypox: WHO Calls An Emergency Meeting After Outbreak In Europe, Should You Be Worried? | NewsMo

India Today pic.twitter.com/KnindlT7nF

— Wittgenstein (@backtolife_2022) May 22, 2022