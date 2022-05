Verstappen conquista el GP de España y toma el liderato del Mundial de Formula 1

Max Verstappen (Red Bull) logró un triunfo clave por revalidar su título en la Fórmula 1. El neerlandés venció este domingo en el Gran Premio de España, el sexto de la temporada, en el caluroso circuito barcelonés de Montmeló.

El piloto neerlandés aprovechó el abandono de Charles Leclerc por problemas mecánicos en su Ferrari y capturó la punta del campeonato. Segundo fue Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y tercero George Russell (Mercedes).

Sergio Perez makes it a 1-2 for Red Bull with George Russell taking third 👏👏 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/AzptXc6Kpq

Tras un inicio de carrera con algunos contratiempos, Red Bull aprovechó las situaciones de sus rivales para llevarse la carrera en el Gran Premio de España con el 1-2 de sus pilotos. Max Verstappen vio la bandera a cuadros y atrás de él entro Sergio Pérez.

Al mexicano le dieron la orden de dejar pasar a su compañero. “Es injusto, pero está bien”, fue la respuesta al equipo por parte del auto número 11.

-->

Esta es la tercera vez en la temporada que Checo finaliza segundo, las otras dos ocasiones fueron en Australia y Emilia-Romagna.

Desde las primeras vueltas, el Gran Premio estuvo lleno de complicaciones. Lewis Hamilton y Kevin Magnussen protagonizaron el primer contacto, lo que provocó que el danés saliera y perdiera muchas posiciones.

El propio Checo Pérez también tuvo un problema, un ligero contacto con Russell casi lo manda fuera, pero el mexicano logró controlar el coche.

La curva cuatro fue protagonista en las primeras vueltas. En dicha zona del sector uno, Carlos Sainz y Max Verstappen tuvieron problemas con sus coches. El neerlandés siguió en los primeros lugares, pero el español perdió lugares que poco a poco fue recuperando.

A partir de ahí, Red Bull tomaría protagonismo, buscando alcanzar al líder Leclerc y quitarse de encima a Russell. Pero no fue fácil porque Verstappen presentó problemas con el DRS durante varias vueltas.

Esto complicó que llegara a los primeros, pero una vez que se arregló ya tomó el control de la misma.

En la vuelta 28, el monegasco Leclerc tuvo problemas de potencia, fue a pits y abandonó la carrera. El primero para él en el campeonato. Ahí aprovechó Red Bull para atacar a Russell, quien había tomado la punta.

LAP 27/66

📻 "No, no, no! What happened?" Leclerc radios

The Ferrari driver has lost power and is out of the race #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/iA2VPKueqT

— Formula 1 (@F1) May 22, 2022