¡Campeones! Manchester City remonta y se corona campeón de la Premier League

Este domingo se disputó la última jornada de la Premier League, todos los encuentros se disputaron en el mismo horario con mucho en juego, tanto el título entre Manchester City y Liverpool, como el último equipo descendido que se definiría entre el Leeds United y el Burnley.

La Premier League volvió a demostrar que es la mejor Liga del mundo, el Manchester City se coronó como campeón de la temporada 2021/2022, con una remonta histórica ante el Aston Villa en el Etihad Stadium.

Una dramática última jornada se vivió en la Premier League, en el Etihad Stadium se disputaba el Manchester City vs. Aston Villa, mientras que en Anfield se disputaba el encuentro entre Liverpool ante el Wolverhampton.

El Manchester City, que iba perdiendo 0-2 al minuto al 70′ logró una remonta histórica, similar a la de la temporada 2012, y derrotó 3-2 al Aston Villa para coronarse campeones de la Premier League 2021/2022.

Rodri Hernández y un doblete de Ilkay Gündogan, fueron los artífices de la remonta histórica con la que el Manchester CIty se corona campeón de la Premier League y deja al Liverpool con las manos vacías de cara a la final de la Champions.

Tras la locura de jornada que se vivió este domingo en la Premier League, el Liverpool deberá concentrarse para la final de la Champions League ante el Real Madrid, el próximo sábado en Paris, Francia.

Las mala noticia para los ‘reds’ en esta jornada es la lesión de Thiago Alcántara, elemento clave en el mediocampo de Jürgen Klopp, el mediocampista español salió lesionado antes que finalizara el primer tiempo ante el Wolverhampton.

A memorable @premierleague campaign ends with three points in #LIVWOL 👊 pic.twitter.com/vtpaVhIAJm

— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2022