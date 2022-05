Canciller de Guatemala asistirá a la Cumbre de las Américas

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller Mario Búcaro asistirá a la Cumbre de Las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio, aunque todavía se está definiendo cómo será su participación.

Asimismo, la cartera indicó que está pendiente de establecerse si también acudirá el presidente Alejandro Giammattei; sin embargo, días atrás el funcionario señaló que no participaría en el evento.

Estados Unidos, anfitrión de la cita, criticó días atrás la designación de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, por cuatro años más, pese a que el Departamento de Estado la incluyó en una lista de “agentes corruptos”.

Los comentarios del Departamento de Estado no fueron bien recibidos por Giammattei. “No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir”, sostuvo el gobernante.

“Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación [EEUU], que este país [Guatemala] podía ser de este tamaño [pequeño], pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía”, afirmó el presidente.

#EUNacionales Días atrás, el gobernante guatemalteco aseguró que no acudiría a la Cumbre organizada por EE. UU.https://t.co/hHK0mWb5VS — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 23, 2022

Piden reconsiderar exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre

Legisladores de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden reconsiderar la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el mes que viene, advirtiendo que esto podría ser perjudicial para los intereses estadounidenses en la región.

En una carta fechada el 26 de mayo, quince miembros de la Cámara baja del Congreso, todos del Partido Demócrata como Biden, señalaron su “preocupación de que la omisión de los gobiernos de esos tres países de la cita regional, prevista del 6 al 10 de junio, “podría socavar la posición de Estados Unidos en la región”.

“Creemos firmemente que la exclusión de países podría poner en peligro las relaciones futuras en toda la región y poner en riesgo algunas de las ambiciosas propuestas de políticas que su administración lanzó”, escribieron, en alusión a la iniciativa ‘Build Back Better World’ con la cual Biden apunta a contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.

Los congresistas, encabezados por Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores; Jim McGovern, presidente del Comité de Reglas; y Barbara Lee, presidenta del Subcomité de Estado y Operaciones Extranjeras del Comité de Asignaciones; enfatizaron que “una política de involucramiento producirá resultados más fructíferos que una política continua de aislamiento”.

“Una invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela para participar en la Cumbre de este año no es un respaldo a las visiones o ideologías de esos países”, señalaron. Es una invitación al involucramiento a nivel regional”.

* Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7