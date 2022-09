“El año pasado, por estos tiempos, me hacían la llamada del Real Madrid”, dijo Ancelotti

En la previa a la final de la UEFA Champions League entre Liverpool vs. Real Madrid, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compadeció en la rueda de prensa del duelo que se jugará este sábado a las 13:00 horas.

Ancelotti se mostró feliz de cara a la galería sobre estar en esta fase, habló de los antecedentes previos a la final de Liga de Campeones, dio detalles sobre su grupo y transmitió tranquilidad propia y para sus jugadores.

El técnico italiano está a una final de ganar su cuarta Liga de Campeones, dos han llegado con el Milan en 2003 y 2007, y la tercera fue con el cuadro merengue en 2014, cuando consiguió la ansiada décima.

La felicidad de Ancelotti

Carlo Ancelotti a estas alturas de la temporada en 2021, aún era entrenador del Everton, y este salto a estar en una final de Champions ha sido un cambio drástico para el italiano. “Es un vértigo, lo he pensado muchas veces, el año pasado, por estos tiempos, me hacían la llamada del Real Madrid”, dijo.

“Yo he disfrutado mucho este año, yo disfruto el periodo que estoy viviendo y sigo disfrutando. Estoy muy contento y muy tranquilo, yo se que el sábado por la tarde me llegará un poco de preocupación, pero esto se combate con la confianza que me transmiten los jugadores”, expresó.

Once listo para enfrentar al Liverpool

El entrenador del Real Madrid, sin dar detalles, al ser preguntado si tiende decidida la alineación, respondió con un sólido: “Sí”, luego fue repreguntado sobre si se puede saber, entre risas junto a Marcelo respondió: “No, no le he dicho a los jugares, entonces no puedo decirla”.

“En una final todo puede pasar, debemos estar listos para todo. Llegamos muy bien a este momento y vamos a dar lo mejor que tenemos”, añadió.

💬 @MrAncelotti: "Estamos listos para todo. Llegamos muy bien a este momento y vamos a dar lo mejor que tenemos."#UCL | #APorLa14 pic.twitter.com/3P01p7UNKa — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 27, 2022

Así vive Ancelotti las horas previas a una final

“Yo vivo con naturalidad este partido, nosotros sabemos muy bien la exigencia que tiene este club, para nosotros ha sido muy importante, la temporada ha sido muy buena. Estamos muy cerca de lograr el máximo, el equipo sabe manejar estos partidos”, comentó.

Ancelotti habla de sus recuerdos en las finales de Champions

El entrenador italiano está por competir en su quinta final de Champions League, cómo saldo tiene una sola derrota y llegó en 2005 cuando era técnico del Milan, partido que iban ganando 3-0 y cayeron en penales ante el Liverpool.

“Tengo buena memoria de todas mis finales, es un poco raro, lo que pienso es que la mejor final que he jugado fue ante el Liverpool y la perdí en 2005, hemos tenido para preparar todo bien, yo creo que vamos a dar los mejor que tenemos. Tenemos que disfrutar hasta que el arbitro pite”, expresó.

Las finales son historia aparte…

“Yo creo hemos merecido de llegar a la final por nuestra calidad, por el compromiso que hemos tenido y la historia de este club nos ha empujado en momentos difíciles. Pero ganar la final no puedo decir que la merezcamos, eso lo tenemos que ganar mañana”, concluyó.