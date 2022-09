De Cuba para el mundo, Camila Cabello en la final de la Champions

De Cuba para el mundo. Camila Cabello fue la artista encargada de poner a disfrutar a la audiencia de la final de la Champions League 2022, la cual se lleva a cabo este sábado en el Stade de Francia, París. La previa del partido fue una recopilación de varias canciones de la cantante.

Incredible performance by Camila Cabello, full of color, dance and beautiful music. True to her roots #UCLfinal #ChampionsLeague #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/5WvBItzG0m

— Vir Crespo (@iVir9) May 28, 2022