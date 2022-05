El español Rafael Nadal (N.5) sobrevivió este domingo a una batalla de cinco sets y casi 4h30 de partido para ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.9) por 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 y citarse en cuartos de final con el serbio Novak Djokovic.

Es la 109ª victoria en 112 partidos disputados por Nadal en París, que busca aumentar su récord de títulos en Roland Garros a 14 y el de Grand Slam a 22.

En un duelo generacional, entre una de las jóvenes promesas que pretende el trono del tenis mundial en los próximos años y el rey de la tierra batida, que el viernes cumplirá ya 36 años, Nadal tuvo que batallar duro para llevarse la victoria, con Auger-Aliassime (21 años) llevándole al quinto set, algo que hasta ahora solo habían logrado otros dos jugadores desde 2006.

El 13 veces campeón en París comenzó desconocido, sin servicio (solo ganó el 53% de los puntos con su primer saque) y eso se tradujo en dos ‘breaks’ de inicio para el joven canadiense, que acertó a cerrar el primer set en su segunda oportunidad (3-6).

-->

La pérdida del primer set no pareció hacer reaccionar a Nadal, que pasó por otro momento complicado cuando tuvo que levantar dos puntos de quiebre que habrían dado de nuevo ventaja a Auger-Aliassime.

Ese juego cambió la dinámica del partido: Nadal ganó confianza, su derecha comenzó a entrar, el primer servicio también y cometió apenas errores para igualar a un set iguales (6-3).

Where there's a will, there's a way 👊

Defending champion @DjokerNole put in a solid performance to secure his spot in the #RolandGarros quarter-finals 👇 pic.twitter.com/0e4aS0KLTs

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022