Hija de Dwayne Johnson debutará como luchadora en la WWE

En 2020 se anunció que la hija mayor de Dwayne Johnson, la única que tuvo con su primera esposa Dany Garcia, había firmado un contrato con la misma compañía que convirtió a su padre en una estrella y desde entonces la joven Simone ha estado preparándose para realizar su debut como luchadora en el centro de entrenamiento que la WWE tiene en Orlando, Florida.

Uno de los pasos finales en este proceso consiste en elegir el nombre artístico por el que será conocida una vez comience su carrera y ahora acaba de hacerlo público: Ava Raine, que es también su nombre de usuario en Twitter.

Simone es la cuarta generación de su familia que se adentra en el mundo de la WWE, siguiendo los pasos de su padre, de su abuelo ‘Soulman’ Rocky Johnson, que lamentablemente falleció un mes antes de que ella recibiera una oferta oficial para convertirse en luchadora, y su bisabuelo ‘High Chief’ Peter Maivia.

“Saber que mi familia tiene una conexión tan personal con la lucha libre es muy especial para mí y me siento agradecida por tener la oportunidad, no solo de luchar, sino de continuar con ese legado“, aseguró la primogénita de The Rock.