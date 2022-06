Mbappé sale lesionado en la derrota de Francia ante Dinamarca

El delantero francés del PSG Kylian Mbappé fue sustituido al descanso del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, este viernes en el Stade de France, a causa de unos problemas físicos en la rodilla izquierda.

El jugador de 23 años, dolorido, se sentó sobre el césped del Stade de France y pidió la intervención del servicio médico durante el tiempo añadido de la primera mitad.

El médico de los Bleus examinó la rodilla izquierda del delantero antes de ayudarlo a incorporarse. Mbappé se retiró al vestuario por su propio pie. Al descanso, el parisino fue sustituido por Christopher Nkunku, delantero del RB Leipzig.

“Tiene un dolor en la rodilla, por precaución será reemplazado”, declaró para la cadena M6 el seleccionador adjunto Guy Stéphan antes de la reanudación. Mbappé parece estar en una condición estable, ya que, todo el segundo tiempo del encuentro lo pasó sentado en el banquillo observando la derrota de su selección nacional.

Francia, vigente campeona del mundo, se vio sorprendida en casa por Dinamarca en su inicio de la defensa del título en Liga de las Naciones, al perder 2-1 en el Stade de France a pesar del gol número 37 de Karim Benzema con los Bleus.

🚨 RESULTS 🚨

🇩🇰 Denmark stun the hosts

🇳🇱 Oranje put four past Belgium

🇦🇹 Gregoritsch, Sabitzer net after break

Who impressed you the most? 🤔 #NationsLeague

— UEFA Nations League (@EURO2024) June 3, 2022