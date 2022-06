PNC retiene a joven que ingresó a propiedad privada a recoger un balón de futbol

La Policía Nacional Civil (PNC) retuvo a un joven que ingresó a propiedad privada a recoger un balón de futbol en Quetzaltenango. Jóvenes desarrollaban un partido en las instalaciones de una canchas deportivas ubicadas en el paseo Las Américas. Sin embargo, la pelota que utilizaban cayó en un centro educativo y uno de los jugadores ingresó para recogerlo sin la autorización respectiva.

De ese hecho, se percató el guardia de seguridad privada del establecimiento educativo, por lo que retuvo al joven dentro de las instalaciones. Se comunicó con agentes de la PNC, para luego entregarlo. En un video publicado en redes sociales se pueden observar dos patrullas y el mismo número de elementos policiales. Además, a los amigos del hombre retenido.

El video que se viralizó el domingo, 5 de junio de 2022, generó una serie de críticas hacia la institución policial, pues usuarios de redes sociales consideran que la PNC debe poner atención a hechos delincuenciales y no a este tipo de casos.

“Es lamentable el proceder de las autoridades, comprendo que no estuvo correcto el actuar del joven, pero no estaba robando o ¿se perdió un poco de grama, polvo o flores?. Ojala actúen de la mejor manera, porque con los delincuentes parecen guardaespaldas en vez de autoridad”. “Que tristeza que por una pelota hagan tanto problema, pero a los ladrones no los agarran”. “Para eso sí son buenos los zopilotes. Para combatir otro tipo de hechos se hacen los sordos o los ciegos”, dicen algunos de los comentarios.