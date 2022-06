Modelo cayó 24 metros al precipicio de hotel en medio de fiesta

Dos hombres y una mujer enfrentan cargos en relación con la muerte de una modelo rusa que cayó 24 metros de un hotel de Tailandia en medio de una fiesta que supuestamente involucró sexo y drogas.

Evgeniia Smirnova, de 37 años, cayó al precipicio de un complejo en Phuket, Thailand, el 31 de mayo. Por los hechos fueron acusados de imprudencia que causó una muerte el estadounidense Jamaal Smith , de 38; el jordano Ahmad Alatoom, de 28; y la rusa Natalia Kosenkova, de 35. Cada uno enfrenta 10 años de prisión de resultar convictos.

Las autoridades buscan establecer si hubo algún altercado físico entre las partes antes de que la mujer se precipitara al vacío. Un reporte de The Bangkok Post que cita The Sun indica que la víctima subió hasta una escalera exterior entre los pisos siete y ocho. El cuerpo solo vestía ropa interior.

Autopsia

La autopsia arrojó un alto nivel de alcohol en la sangre. La joven sufrió heridas en la cabeza y una pierna rota. Agentes detectaron rastros de cabello humano en la mano de la modelo. Este material fue sometido a pruebas de ADN. Smirnova era originario de Nizhny Novgorod, Russia, pero se había mudado a Moscú.

La mujer había viajado a Tailandia el 25 de mayo. En el encuentro en Emerald Terrace, oficiales indicaron que hubo sexo, alcohol y drogas (marihuana) como parte de la fiesta. Smirnova administraba varias cuentas de redes sociales con otros nombres y transmitía en vivo “shows” para adultos.

Kosenkova, también modelo y DJ, catalogó el incidente de desafortunado: “Lo único que yo puedo decir es que esto fue un incidente desafortunado, pero no fue un asesinato, y no se puede culpar a ninguna de las personas que estaban allí”, alegó la acusada. Yo no conocía a Evgenia Smirnova hasta esa noche. Yo no conocía a la chica. Ella solo llegó a la fiesta en la que estábamos”.