VIDEO: modelo pidió un shot flameado y queda prendida en fuego

La modelo Ashley Ordóñez sufrió un accidente mientras se divertía con sus amigos en una discoteca de Cali, Colombia, debido a que fue alcanzada por las llamas, tras pedir que le prepararan un shot flameado (bebida alcohólica con fuego).

Fue a través de las redes sociales que se difundió un video, en el que se puede apreciar que la famosa se disponía a beber un shot, pero el barman roció un líquido inflamable sobre la mesa y, desafortunadamente, las llamas la alcanzaron y ella se prendió en fuego.

La también creadora de contenido se pronunció en redes sociales y explicó a sus seguidores un poco lo que había sucedido el pasado viernes, 10 de junio de 2022.

-->

Al final, Ashley pidió a sus seguidores que se cuiden mucho, ya que nadie está exento de nada, además de que la muerte está a la vuelta de la esquina.

“En este momento me siento muy agradecida con Dios porque por alguna razón no me quemé, no me pasó nada, estoy sana. Yo tenía fuego en mi cara, en mi cuerpo, en mi brazo y les juro que se me pasó toda mi vida por delante. Veía también a mis amigos encendidos en fuego de pies a cabeza“, aseguró.