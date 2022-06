VIDEO. Verstappen gana el GP de Canadá tras duelo con Sainz

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) amplió el domingo su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Canadá, donde tuvo que batallar hasta el final con el español Carlos Sainz (Ferrari), que buscaba el primer triunfo de su carrera.

Sainz, que se alternó con Verstappen en el liderato de la prueba y le apretó hasta la última vuelta, se tuvo que conformar con el segundo lugar mientras el británico Lewis Hamilton (Mercedes) concluyó tercero.

“Estuvieron muy fuertes en la carrera”, reconoció Verstappen a su rival. “Creo que habría preferido atacar en lugar de defender (la primera posición), pero por suerte todo salió bien”.

Max was not holding back with the @FerrariTrento on the podium 😂 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/ByN2zFFgCa

Verstappen, que sumó su sexto triunfo en las nueve primeras carreras del año, y el 26º de su carrera, dio un paso importante para revalidar el título de campeón mundial distanciándose más de sus inmediatos perseguidores.

El segundo clasificado en el Mundial, su compañero de Red Bull Sergio Pérez, sufrió un temprano abandono, y el tercero, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), finalizó en la quinta plaza.

Leclerc salió desde la última línea de salida, penalizado por un cambio de motor más allá del límite permitido, y limitó todo lo que pudo los daños.

Verstappen, que disfrutaba el domingo de la ‘pole position’, suma ahora 175 puntos en el Mundial, 46 unidades por delante de ‘Checo’ Pérez y 49 de Leclerc. El británico George Russell (Mercedes) se mantiene cuarto con 111 puntos y el español Sainz quinto con 102.

El veterano Fernando Alonso (Alpine), que partía desde la segunda posición, vio pronto truncados sus sueños de lograr su primera victoria desde 2013 y concluyó en el séptimo puesto en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Chased all the way to the line, but Max soaked up the pressure to take his sixth win of 2022! 🏆#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/gWoiU21LQr

— Formula 1 (@F1) June 19, 2022