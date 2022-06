¡A dos partidos del Mundial! Guatemala se mide ante Canadá en octavos de final

Este domingo a las 14:00 horas, Guatemala se medirá ante su similar de Canadá en los octavos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf en el estadio Nacional de Tegucigalpa, los nacionales clasificaron como segundos de grupo G, mientras que los canadienses cerraron la primera fase en la tercera posición.

La selección guatemalteca ha venido de menos a más en este torneo, ya que, en la primera fecha cayeron 5-1 ante El Salvador, resultado que parecía condenarlos a no llegar más allá del segundo lugar, pero, la reacción posterior ante Panamá (3-1) y el 2-1 en la última fecha sobre Aruba los perfiló en el segundo puesto luego del empate entre El Salvador y Panamá 0-0.

Canadá llega a esta fase luego de verse sorprendida ante una interesante Cuba, los norteamericanos cayeron 1-0 en la Primera fecha ante los caribeños, pero luego lograron reponerse ante el rival más complicado en el papel, Estados Unidos, logrando sacar un vital empate 2-2 y cerraron la fase de grupos goleando 4-0 a San Cristóbal, aunque no les alcanzó para lograr el segundo puesto y terminaron tercer lugar.

🎦 🇨🇦 @CanadaSoccerEN takes a 4-0 win over 🇰🇳 @SKNFA_ in Group E activity.

⏯️ Enjoy the highlights of the match. | #CU20 pic.twitter.com/lkPyFdDx19

— Concacaf (@Concacaf) June 22, 2022