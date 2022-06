Papá de Jorge Moreno explica la razón de esta foto viral

En las últimas horas se ha hecho viral una imagen en la que el guardameta huehueteco de 17 años, Jorge Moreno, es protagonista al reírse mientras ve al jugador de Canadá, Justin Smith, lamentarse tras fallar uno de los penaltis. Esto fue lo explicó el papá del guardameta.

Contra los pronósticos, la selección Sub-20 de Guatemala se clasificó este domingo a los cuartos de final del Premundial de Concacaf, y lo hizo tras eliminar a Canadá 4-3 en los penaltis (1-1).

Cabe destacar que Moreno tuvo una gran actuación, no solo haber atajado un penalti durante la primera parte del partido, si no porque evitó el gol de Canadá en más de una ocasión.

#VamosGuate | ¡El atajadón de Jorge Moreno! 🧤❌⚽️ Así detuvo el penal de Lowell Wright el guardameta nacional. pic.twitter.com/AeYPuqJA0J — El Mejor Equipo (@EUDeportes) June 26, 2022

Pero tras el final de la tanda de penaltis, el guardameta dejó una imagen que se hizo viral y que provocó reacciones encontradas, algunos lo felicitaron y otros lo criticaron. Al respecto, el papá del jugador, también de nombre Jorge Moreno, explicó en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, el por qué de su reacción.

“Anoche empecé a ver la foto y precisamente platicaba con él y me dijo: ‘Papi es que ese cuate se estuvo burlando de mí en todo el partido, me miraba hacia abajo (menospreciándolo), me hacía gestos, me insultaba y a la hora que viene el penal’, pues la picadita a lo Panenka es una burla para un arquero, ‘bendito sea Dios no le salió’”, explicó el papá del portero.

Moreno tirándole la sonrisa a Smith ajskjaksjaksjkjaskjas pic.twitter.com/biMLPHl6qj — Jota🇭🇳 (@BrandingProblem) June 26, 2022

Moreno también explica que el primer partido, en el que Guatemala perdió 5-1 ante El Salvador, fue un duro golpe. “Nos costó mucho entender toda la cuestión de las redes, fue la primera vez que Jorgito estuvo expuesto a la mirada pública y le cayeron a palos, pero bendito Dios que da revanchas y es justo”, dijo.

Y continuó: “A pesar de que en diciembre cumplió 17 años, es muy maduro. Entiendo que la categoría aún le queda un poco lejos, pero tiene cualidades y sé que cuando logra tomar confianza responde muy bien. Tenemos mucha fe en Dios y (en familia) haremos una oración antes de que le toque participar”.

La trayectoria de Jorge Moreno

Moreno explica que su hijo le tomó amor a la posición desde los 4 años, cuando lo veía jugar con el Deportivo Xinabajual, en el que fue guardameta entre 1988 y 1991. “A los 4 años y medio empecé a enseñarla algunas cosas y comenzó en una escuela de ‘Cuchillo’ (Silvio) Fernández”.

“Las puertas se le abren a Jorgito por el ascenso de Chiantla a Liga Mayor y la necesidad de formar fuerzas básicas, y así para a formar parte de la sub-15 que en el Torneo Apertura llegó a la final con Municipal y perdió. Pero en las semifinales eliminaron a Comunicaciones en los penaltis. Jorgito atajó dos y anotó el que lo toaba tirar”, cuenta emocionado.

🇬🇹 ⚽ ¡Omar Villagrán define la serie de penales! ⚽ 🇬🇹 Triunfo para @fedefut_oficial después de un partido muy cerrado. | #CU20 pic.twitter.com/oCDL7JyH3C — Concacaf (@Concacaf) June 26, 2022

“Y 8 días después de que Chiantla desciende, la gente de Comunicaciones me preguntó si dejaría que Jorgito radicara en la capital, fue una decisión muy difícil porque Jorgito tenía 14 años, pero hablando con él y con mi esposa, era su sueño y la oportunidad que todo muchachito espera, no se la pude negar y bendito sea Dios hasta el momento el pertenece a Comunicaciones y está bajo la tutela del profe Omar Pelayes”, expresa.

#VamosGuate | El guardameta, Jorge Moreno 🇬🇹, una de las figuras del partido ante Canadá 🇨🇦, dice que dieron un paso para creer en la clasificación al Mundial. ➡️ https://t.co/MKFqROeECT pic.twitter.com/q5uupXVJBu — El Mejor Equipo (@EUDeportes) June 27, 2022

Moreno finaliza contando que desde muy chico, su hijo tenía la ilusión de unirse a Comunicaciones. “Cuando tenía unos 6 años, recuerdo que Comunicaciones le ganó una final en penaltis a Municipal, y mi esposa le preguntó que por qué le gustaban los cremas si no eran tan buenos, y él respondió: ‘Cuando yo juegue con los cremas vas a ver…’ eso aún nos llena de emoción y orgullo”.