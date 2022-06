VIDEO | Sin sorpresas, China gana el oro en la prueba por equipos mixtos de clavados

Sin sorpresa, la pareja china formada por Bai Yuming y Quan Hongchan conquistaron el oro en la prueba de clavados por equipos mixtos disputada este miércoles en Budapest.

La dupla asiática totalizó 391,40 puntos, dejando a mucha distancia a los franceses Jade Gillet y Alexis Jandard (358,50) y a los británicos Andrea Spendolini Sirieix y James Heatly (357,60), que completaron el podio de una prueba que combina saltos a 3 m y a 10 m y que no forma parte del programa olímpico.

Los brasileños Ingrid Oliveira y Rafael Fogaca acabaron en la sexta plaza (348,55 puntos), los mexicanos Viviana del Ángel Peniche y Kevin Alexander Muñoz (289,35) décimos, seguidos por los colombianos Viviana Uribe y Leonardo García (11º con 270,85) y los cubanos Anisley García y Luis Gustavo Canabate (12º, 237,55).

Los chinos Hao Yang y Junjie Lian se proclamaron este martes campeones del mundo de saltos sincronizados a 10 m, en el mundial de la especialidad que se celebra en Budapest.

Hao Yang & Junjie Lian 🇨🇳 take the home gold 🥇 with a score of 467.79 in the Men’s 10m Synchro Platform FINAL #FINABudapest2022 pic.twitter.com/bv3FIr1lEQ

— FINA (@fina1908) June 28, 2022