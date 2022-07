VIDEO | Zhou Guanyu: “Estoy OK, todo está claro. El halo me salvó”

El halo, esa pieza de titanio situada por encima del cockpit de los monoplazas de Fórmula 1 para proteger al piloto, volvió a cumplir su cometido este domingo en el espectacular accidente producido unos segundos después de la salida del GP de Gran Bretaña, en Silverstone.

“Estoy OK, todo está claro. El halo me salvó”, declaró el piloto chino Zhou Guanyu en su cuenta de Twitter poco después de haber abandonado el centro médico del circuito británico.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0

— 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) July 3, 2022