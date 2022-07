“Démosle un aplauso a ‘Quimi’”, así felicitó el FC Cincinnati a Arquimides Ordóñez

El FC Cincinnati de la MLS, en el que milita el joven atacante Arquimides Ordóñez, le envió un emotivo mensaje por haber ayudado a la selección Sub-20 de Guatemala a obtener el boleto al Mundial de Indonesia.

Y es que la “Pantera” fue uno de los jugadores que más acaparó las miradas durante el Premundial de Concacaf, en el que terminó como goleador de la bicolor con 5 anotaciones.

Sus actuaciones le valieron, además, para ser considerado en el Once Ideal del campeonato, según lo dio a conocer la Concacaf.

“Démosle un aplaudo a ‘Quimi’”, escribió en español el Cincinnati, para luego expresar en inglés: “Nuestro chivo anotó cinco goles mientras jugaba para Guatemala y la ayudó a clasificarse para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023”, a lo que Ordóñez respondió: “Seguimos”.

Mientras que la Concacaf, al hacer la mención de “Quimi”, escribió: “Ordoñez fue el único jugador que anotó en los tres partidos de la fase de grupos. Luego siguió marcando contra México en los cuartos de final y un gol en las semifinales contra la República Dominicana. Defensivamente también estuvo soberbio, con cinco recuperaciones de balón.”

Démosle un aplauso a @Quimi_Ordo. 👏

Our guy scored five goals while on international duty for @fedefut_oficial to help Guatemala qualify for the 2023 FIFA U20 World Cup. pic.twitter.com/NHRf93JEuK

— FC Cincinnati (@fccincinnati) July 5, 2022