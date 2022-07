VIDEO. “En estos momentos no vendemos” a Frenkie de Jong, asegura Laporta

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este miércoles que el centrocampista holandés Frenkie de Jong no está en venta, ante los rumores de su posible marcha a Inglaterra, al tiempo que afirmó haber hecho una oferta a Ousmane Dembélé.

De Jong “es jugador del Barça y nosotros salvo que tengamos la necesidad o el interés de venderlo, no queremos venderlo”, dijo Laporta durante la presentación como nuevo jugador del equipo azulgrana del centrocampista marfileño Franck Kessié.

“Sabemos que tiene ofertas. Si en algún momento nos interesara, nos lo plantearíamos, pero en este momento, no vendemos al jugador”, aseguró el presidente del Barça.

En los últimos días, la prensa española ha venido especulando con la posibilidad de que De Jong recale en el Manchester United.

Laporta también admitió que se ha hecho una oferta al extremo francés Ousmane Dembélé, que finalizó contrato con el Barça el 30 de junio y que ahora depende del jugador.

“No es jugador del Barça, pero se hizo una oferta como consecuencia del interés deportivo. El representante del jugador ha respondido, no han llegado al nivel de nuestra oferta, pero tampoco se han desprendido de ella”, explicó Laporta.

“Si no acepta nuestra oferta, no va a poder ser, si la aceptara, entonces no lo quedaríamos, pero tiene que aceptar nuestra propuesta”, dijo el mandatario azulgrana.

Laporta también reconoció que cenó con el agente Jorge Mendes, representante del astro luso Cristiano Ronaldo, que, según la prensa inglesa, desearía salir del Manchester United, pero rechazó hablar de si trataron de un eventual fichaje de la estrella o de otros jugadores.

“Estuvimos hablando en general del mercado, pero no voy a concretar si me estuvo hablando de un jugador u otro”, afirmó Laporta, insistiendo en que “no voy a hablar de jugadores ni en un sentido ni en otro, no aporta nada a los intereses del Barça hablar de jugadores”.

“Siempre es interesante hablar con él (Mendes) porque te ayuda a conocer como está el mercado”, concluyó Laporta.

* Con información de agencia AFP.