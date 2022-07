¡Campeón! Novak Djokovic conquista su séptimo título en Wimbledon

Novak Djokovic se ha coronado campeón de Wimbledon por séptima vez en su carrera al ganar a Nick Kyrgios en cuatro sets (4-6, 6-3, 6-4 y 7-6). El tenista serbio levanta su 21º Grand Slam para colocarse a solo uno de Rafael Nadal e igualar el registro sobre la hierba de Londres de Pete Sampras.

De menos a más en el partido, el número uno se vio obligado a remontar tras un gran inicio del tenista australiano. Kyrgios sorprendió a Djokovic en el primer set y se llevó la manga con autoridad. Pero a partir de entonces, el serbio puso todo en la pista, se llevó el segundo y el tercer set, y acabó desquiciando a su rival. A punto de terminar la tercera manga, Kyrgios la emprendió a gritos con la grada quejándose del público. El australiano trató de deshacerse de los nervios y forzar un quinto set, pero Djokovic cerró el partido en tie break.

