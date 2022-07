Manchester United golea al Liverpool en partido de preparación

Sin su referente en el ataque Cristiano Ronaldo, ausente en la gira asiática, el Manchester United goleó 4-0 al Liverpool en partido amistoso de pretemporada disputado este martes en la capital de Tailandia, Bangkok, el primero del nuevo entrenador de los ‘Red Devils’ Erik Ten Hag.

Los goles del United los anotaron Jadon Sancho (12), el brasileño Fred (30), el francés Anthony Martial (33) y del joven argentino Facundo Pellistri (78).

El nuevo Manchester United de Ten Hag se caracterizó por la presión defensiva y la eficacia en ataque.

Por el Liverpool, vigente subcampeón de Europa y de la Premier League, su entrenador Jürgen Klopp alineó a su principal fichaje para la próxima temporada, el delantero uruguayo Darwin Núñez, en la última media hora y tuvo dos ocasiones para haber marcado (69 y 87).

-->

Antes, el colombiano Luis Díaz estrelló un balón en la madera (18), al igual que el egipcio Mohamed Salah en el tramo final (87).

Los ‘Reds‘ seguirán su gira asiática en Singapur, donde se enfrentarán al Crystal Palace el viernes, mientras que el United viajará el miércoles a Australia.

El campeonato inglés de fútbol comenzará el próximo 6 de agosto.

📸

Take a look at our gallery from a first pre-season outing, as Jürgen Klopp fielded three separate XIs in Bangkok.#LFCPreSeason

— Liverpool FC (@LFC) July 12, 2022