VIDEO. Manifestantes interrumpen la décima etapa del Tour de Francia

La décima etapa del Tour de Francia se vio interrumpida durante varios minutos debido a la presencia de manifestantes sobre el asfalto, este martes cuando restaban 38 kilómetros para la llegada a Megève (Alta Saboya).

“La carrera ha sido neutralizada debido a una protesta en la carretera. La carrera se neutraliza debido a un bloqueo en el recorrido”, indicó el Tour de Francia en sus redes sociales.

Una nueva salida tuvo lugar en la 10ª etapa del Tour de Francia después de la interrupción de la carrera debido a la presencia de manifestantes sobre el asfalto, a 38 kilómetros de la llegada a Megève (Alta Saboya).

La carrera fue neutralizada y se dio una nueva salida con las diferencias registradas en el momento de la interrupción, anunció la dirección de la carrera.

