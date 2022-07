Sandra Echeverría revela que dos actores de Hollywood le hicieron bullying

El nombre de Sandra Echeverría ha sido muy popular en las últimas semanas, luego de que salieran a la luz las primeras imágenes de su papel en la serie biográfica de la gran María Félix.

Pese a todos los éxitos que ha cosechado durante tantos años en la industria del entretenimientos, con varias telenovelas y películas en su haber.

Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues 10 años atrás en su intento por conquistar Hollywood vivió una situación de bullying cuando rodó la película Savages -Salvajes- la cual protagonizan figuras como Blake Lively, Benicio del Toro, Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch y la también mexicana, Salma Hayek.

En un relato que publicó en Twitter, comenzó aclarando que se trataba de una situación de maltrato psicológico, verbal o físico más no de acoso.

-->

“Hoy me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. Dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje. Ya algún día se las contaré. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: bullying, no acoso”, empezó a narrar.

Hoy me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. De dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje.

Ya algún día se las contaré.

Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: Bullying, NO acoso. — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) July 11, 2022

Todo habría ocurrido en Savages, una película estadounidense de crimen y suspenso que se estrenó el 6 de julio de 2012 y fue dirigida por Oliver Stone, basada en la novela del mismo título de Don Winslow.

Confesiones de la actriz

Aunque Sandra Echeverría aparentemente solo quedaría compartir eso, la insistencia de los fans la animó a compartir el relato completo:

Durante una parte de la cinta su personaje, Magdalena Sánchez, es privado de la libertad, por ello tomas de un secuestro fueron rodadas una gran cantidad de veces, pues en la historia era la hija de Elena Sánchez -Salma Hayek- una gran mafiosa.

“Hace 10 años filmando #Savages me tocó una escena con Aaron Taylor-Johnson y Taylor Kitsch. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo… (parte uno)”, agregó.

Hace 10 años filmando #Savages me tocó una escena con Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo…(parte 1) — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) July 11, 2022

La acción de los actores tuvo como resultado que ella se golpeara en repetidas ocasiones e, incluso, su padre, quien estaba presente, tuviera que guardarse todo el coraje que dicha escena le provocaba, pues el futuro de su hija en el país de “los sueños” podía ponerse en riesgo y todos ellos lo sabían.

“Para que saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado de coraje. Yo toda lastimada bajé”, expresó generando una gran cantidad de comentarios negativos a los actores y de apoyo a ella.

Para q yo saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo habían más fuerte para que yo me lastimara más.Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado del coraje.Yo toda lastimada bajé (parte 2) — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) July 11, 2022

Decidí no decir nada y aguantarme pero los odié. Dos adolescentes soberbios famosos fueron capaces de hacer eso.

Tiempo después en la Premiere Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él si parecía sentirse mal. A Taylor le valió madre. Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé. — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) July 11, 2022

Al final de su denuncia pública, Sandra Echeverría confesó el motivo por el que en su momento no mencionó nada y que durante años ha sido el de muchas otras mujeres:

“Decidí no decir nada y aguantarme pero los odie. Dos adolescentes soberbios famosos fueron capaces de hacer eso. También después en la premier Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él sí parecía sentirse mal. A Taylor le valió madre. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé”, finalizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial)