VIDEO. Ladrón intenta robar un carro, pero no sabe manejar

En redes sociales, un video se viralizó por mostrar a un ladrón tratando de robarse un carro, pero no pudo completar la acción por un inconveniente bastante curioso: No sabía manejar auto mecánico. En las imágenes, el sujeto realizó casi todo lo necesario para llevarse el vehículo.

Todo empezó cuando un automóvil color negro le cierra el paso a una camioneta gris plata. Posteriormente, del auto salió un sujeto con pantalón de lona, sudadero con capucha y un arma de fuego, quien encañonó al conductor de la vehículo plateado y lo bajó; parecía que al delincuente todo le salía bien.

El robacarros entró a la camioneta e intentó arrancar, y ésta se movió un poco para atrás, pero al parecer se apagó; de nueva cuenta, intentó arrancarla y el auto se movió otra vez hacia atrás.

El video

Algo pasó dentro de la camioneta: al parecer, el ladrón intentó, pero no logró hacer que se pusiera en marcha. Probablemente, era de caja manual, por ello no logró arrancarla. Al final, el delincuente no pudo con el estándar, o no sabía manejar, y se bajó del automotor. Durante todo el ajetreo, el sujeto no tomó en cuenta el tiempo transcurrido, porque, tras darse por vencido, llegó una patrulla, por lo que se bajó de la camioneta y se tiró pecho tierra, pues las autoridades lo detuvieron con las manos en la masa.

#Inseguridad 📍 | Como cuando quieres robar un auto y ni manejar sabes. 🔴 En #EUA un ladrón, a mano armada, despoja a un hombre de su auto, sin embargo no puede huir dado que no sabe conducir un auto estándar. Al final las autoridades llegan y arrestan al culpable. pic.twitter.com/Nk4tsEzLvJ — Observer.NR (@ObserverNR) July 18, 2022

Diversos comentarios señalaron que el video fue captado en Brasil y que la camioneta, en realidad, era automática y no estándar, pues en dicho país es obligatorio saber manejar un carro manual.