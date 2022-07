Tras agresiones de su hermano, Mónica Dossetti aparece por primera vez

Después de toda la polémica que causó las agresiones que vivió por parte de su hermano, Mónica Dossetti se dejó ver por primera vez.

A través de las redes sociales se ha difundido una foto de la actriz de 56 años de edad, donde aparece mostrándose en sillas de ruedas y sin movilidad en sus articulaciones.

Desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, ella se alejó de los medios de comunicación, por lo que usuarios se sorprendieron al verla nuevamente.

Así luce actualmente la actriz MÓNICA DOSETTI. Me informa una seguidora que tuvo la oportunidad de ayudarla en varios aspectos que su situación es apremiante. Su mamá también está enferma y no puede cuidarla. Se fue a vivir a Tepoztlán con su hermano para filmar un… pic.twitter.com/2YNpNAasxm

De acuerdo con la cuenta de Twitter, se trata de una imagen actual. Además se especificó que se había trasladado a Tepoztlán con la intención de firmar un documental.

A través de la cuenta de Twitter ‘Doña Carmelita’ se difundió la imagen de la celebridad. En ella se puede ver a la actriz en una silla de ruedas, pero sonriendo.

“Así luce actualmente la actriz Mónica Dossetti. Me informa una seguidora que tuvo la oportunidad de ayudarla en varios aspectos que su situación es apremiante”, reveló la página de Chisme No Like.