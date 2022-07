Netflix cambia políticas en Guatemala sobre compartir tu cuenta

Desde el año pasado Netflix anunció que cambiaría sus políticas; sin embargo, el lunes 18 de julio confirmó los países que se verás afectados con las próximas actualizaciones en el uso de cuentas compartidas.

Esto se determina basándonos en información como las direcciones IP, el Id. de dispositivo y la actividad de la cuenta”, indicó la compañía de streaming en un comunicado.

Lamentablemente estos cambios afectarán a usuarios de Guatemala y por eso está enviando notificaciones a sus cuentas de correo electrónico.

Sin embargo, agregó que para poder la misma cuenta en otras casas y se consultará si el usuario desea agregar una casa por un cargo adicional al mes debido a que no se agregarán automáticamente.

Muchos usuarios de Guatemala ha compartido la cuenta con otras personas, que por lo regular viven en otro sitio, por lo que si se desea usar esa cuenta, las condiciones serán las siguientes.

Agregar una casa: Por un costo adicional de US$2.99 al mes, se podrá disfrutar de Netflix desde otra casa. La compañía detalló que, según el tipo de suscripción, así se podrá agregar casas.

También permitirá que se agreguen hasta 3 casas extras con el plan Premium, 2 casas extras con el plan Estándar y una casa extra con el plan Básico.

Netflix $NFLX to begin asking customers in 5 Latin American countries (Argentina, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras) to pay an additional fee if they want to use their account in an additional home

— Barchart (@Barchart) July 18, 2022