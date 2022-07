¿Por qué Duolingo aparece en el trono de Game Of Thrones?

Duolingo anunció que oficializó una asociación con HBO Max para lanzar la serie exclusiva de HBO ‘House of the Dragon’.

La precuela de ‘Game of Thrones’ se estrena el 21 de agosto próximo y para preparar a los fanáticos, el sitio para aprender idiomas lanzó una versión actualizada del programa del curso de alto valyrio (el idioma ficticio que se habla en dicha producción) que incluye más de 150 palabras nuevas y 700 oraciones nuevas.

Ellos trabajaron directamente con David Peterson, el lingüista que desarrolló la totalidad del alto valyrio de la serie de libros ‘Canción de hielo y fuego’ de George R. R. Martin.

“Me emociona que nuevos y antiguos fans de la serie de ‘Game of Thrones’ puedan experimentar el alto valyrio. Ha sido un placer volver a visitar el mundo de Westeros para ‘House of the Dragon’ y trabajar con el equipo de Duolingo para infundir nueva vida al curso”, dijo Peterson.