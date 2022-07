¡Imparable! Luis Grijalva clasifica a la final de los 5 mil metros en el Mundial de Atletismo

Guatemala continuó con su participación en el Mundial de Atletismo que se celebra en Eugene, Oregon, en Estados Unidos, la semana pasada tuvieron participación los marchistas guatemaltecos y este jueves 21 de julio fue el turno de Luis Grijalva.

El atleta guatemalteco saltó a la pista de tartán para participar en los heats clasificatorios de los 5 mil metros planos por uno de los boletos a la gran final de dicha categoría.

Luis Grijalva finalizó en la tercera posición en el segundo heat clasificatorio y con un tiempo de 13:14.04 asegura su presencia en la final de los 5 mil metros en el Mundial de Atletismo.

El atleta guatemalteco volverá a competir a este domingo 24 de julio a partir de las 19:05 horas (horario de Guatemala), en busca de una de las codiciadas medallas en la prueba de los 5 mil metros planos.

La participación del atleta guatemalteco Luis Grijalva en la Gran Final de los 5 mil metros planos de este domingo 24 de julio se podrá ver en vivo por medio del canal de Youtube de Worlds Athletics, que también cuenta con una cobertura total de todas las pruebas.

Asimismo, se pueden ver todas las incidencias de la competencia a través del perfil de Twitter de World Athletics

How to follow and watch the #WCHOregon22

— World Athletics Championships Oregon22 (@WCHoregon22) July 10, 2022