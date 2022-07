“El equipo sabe soportar los momentos complicados y así fue el domingo”, dice Fernández

Xinabajul-Huehue debutó de manera oficial en Liga Nacional el pasado 24 de agosto ante el campeón nacional, Comunicaciones, los dirigidos por el uruguayo Silvio “Cuchillo” Fernández dieron una de las campanadas de la jornada al tumbar al cuadro albo 1-0 en el estadio de Los Cuchumatanes.

Con la intención de mantener al cuadro recién ascendido en Liga Nacional, Fernández, quien recordó su primer tanto anotado en el Apertura 2008, el cual fue el primer gol del desaparecido CSD Xinabajul, se mostró feliz con sus dirigidos, quienes empiezan con el pie derecho la lucha para mantenerse en la máxima división del fútbol guatemalteco.

Durante una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, Silvio Fernández habló sobre el resultado ante Comunicaciones, el resultado sorpresivo de Cobán y la nostalgia que le trae ver al cuadro de la “X” de nuevo en Liga Mayor.

¿Cómo se siente tras la victoria?

Estoy contento con la respuesta del equipo y de nuestra afición. Arrancamos el año con mucha ilusión y deseos seguir siendo competitivos en Liga Nacional, donde hay equipos fuertes y bien estructurados como Comunicaciones. A pesar de las dificultades, pues no contábamos con 7 jugadores por temas de inscripción, lesión y suspensión, gracias a Dios sumamos, que es lo más importante, no queremos olvidar que somos los recién ascendidos, pero estos triunfos motivan e ilusionan para trabajar de la misma manera.

¿Cuál fue la clave de la victoria?

Hace más de un mes que sabíamos que jugaríamos con Comunicaciones. Veníamos viendo sus partidos en los Estados Unidos. La tarea era no desarmarnos en ningún momento y tratar de mantener la línea de 4 y que los que fueran a jugar en medio tuvieran orden.

Derrotaron al campeón…

Apelamos a intentar ser un equipo competitivo, responderle a esa cantidad de aficionados que nos apoyaron, y al espíritu, sabiendo que jugábamos contra un grande, no de Guatemala si no de Centroamérica. Sabíamos que íbamos a sufrir, como sufrimos en gran parte del partido, pero es algo que venimos trabajando desde el año pasado, este equipo sabe soportar bien los momentos complicados del juego y así fue el domingo. Más allá de los nervios naturales, supimos aguantar y responder bien a las dificultades.

¿Qué tanto puede cambiar su figura táctica con la incursión de Longo, Ceballos y Cruz Mascia?

Son jugadores importantes para el equipo, nuestra primera intención con el equipo que tenemos pensado armas, es presionar más arriba. Debido a que casi no teníamos recambios, ayer (domingo) nos tuvimos que replegar un poco, pero ya con todo el equipo intentaremos ser más agresivos arriba para tener más ocasiones de gol.

¿Qué piensa de la goleada de Cobán a Municipal?

Sorprende la cantidad de goles que le hicieron a Municipal, pero no sorprende que haya ganado Cobán. Es un equipo que siempre está armado para competir, tiene delanteros muy potentes, será un rival de mucha lucha y trabajo, pero nos sentimos bien para ir y hacer un buen partido. Esperamos poder seguir en esta racha.

Usted fue el primer jugador en anotar en Liga Nacional con Xinabajul, y ahora es el técnico…

La ciudad tenía presente ese partido cuando le ganamos a Municipal, ya hacía 14 años, y a modo de pedido les dije que trataran de empezar una nueva historia para que ese partido quedara olvidado y mi gol pasara a segundo plano, no sé si se lo tomaron tan en serio pero creo que hicieron un gran partido desde la concentración, esfuerzo y deseos de ganar un duelo ante un buen equipo. Me hace feliz lo que viví hace 14 años, pero también me hace feliz de ser parte de esta nueva historia de Xinabajul