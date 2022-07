VIDEO: gerente de restaurante lanza agua hirviendo a clientes que se quejaron de la comida

Las cámaras de seguridad de un restaurante de comida rápida de Dallas, Estados Unidos (EE.UU.) muestra el momento en el que la gerente del lugar toma una olla de agua hirviendo y se la arroja dos mujeres que se quejaron de la comida.

Las clientas demandaron a la popular cadena de restaurantes de comida rápida después de que la gerente las agrediera. Las víctimas, una mujer adulta y su sobrina de 16 años, recibieron un pedido incorrecto por el autoservicio. Según relataron, hicieron dos veces la solicitud para que se los cambiaran, pero los trabajadores del lugar no lo hicieron.

Ante esta situación, decidieron bajarse del carro para reclamar en el interior del restaurante. La discusión con los empleados continuó, y el pedido no era arreglado. La cámara de seguridad captó el momento en el cual la gerente del restaurante le lanza agua hirviendo que estaba dentro de una olla a la mujer y su sobrina.

La mujer víctima del incidente fue identificada como Brittany Davis y su sobrina como C.T. Tras los hechos fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano. La menor resultó con quemaduras en la cara, pecho, piernas y brazos.

What is going on in Dallas?? A Black Woman got boiling water thrown on her at Taco Bell 👀🤔 pic.twitter.com/pQLmlJmaOZ

— BeatZillaPDX #NewBlackMedia #B1 #FBA (@BeatZillaPDX) July 23, 2022