Sector Interreligioso Centinelas entrega reconocimiento al juez Gálvez

El Sector Interreligioso Centinelas le entregó un reconocimiento al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien ha denunciado ser víctima de intimidaciones y amenazas a su independencia judicial. Además, el togado enfrenta actualmente un proceso de antejuicio, al cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite.

Los integrantes de la referida agrupación acudieron este viernes a la Torre de Tribunales para expresar su respaldo al togado por la labor que realiza al aplicar justicia por acciones de corrupción y contra los derechos humanos, entre otros casos de alto impacto que están a su cargo.

Esto se dio en el marco del Dia Nacional del Juez y la Jueza, en el que se hizo un llamado “impostergable” a detener la persecución contra los funcionarios judiciales independientes.

Centinelas hizo un pronunciamiento en el que resaltó la “alarma” que observa por la situación del país, misma que calificaron como un caos, pues expusieron que se está asfixiando el sistema judicial, con las más altas cortes integradas de forma cuestionable.

También se resaltó la valentía de los togados que en su opinión, con su trabajo independiente e imparcial, le devolvieron la esperanza e hicieron soñar a todo un país con que la justicia es posible.

#AHORA Juez de Mayor Riesgo "B", Miguel Ángel Gálvez: "Estoy muy emocionado y muy impresionado por esto. Me permite seguir adelante y, especialmente, hacer mi defensa. Yo considero que no he hecho nada malo. Nada más allá de lo que me permite el derecho" | Vía @noel_solis pic.twitter.com/vLZWQMvTcA

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 29, 2022