El británico George Russell se lleva la ‘pole’ en el GP de Hungría de la Formula 1

El piloto británico George Russell (Mercedes) logró el sábado la primera pole position de su carrera, durante la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, por delante de los Ferrari del español Carlos Sainz y del monegasco Charles Leclerc.

Russell logró de paso la primera pole para la escudería Mercedes en la presente temporada, después de un arranque del curso complicado para la vigente campeona del mundial de constructores. Max Verstappen, sólido líder del campeonato, arrancará el domingo desde la décima posición.

IT'S POLE FOR GEORGE RUSSELL!!! What a lap from the Briton – his first career pole! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/K08w2LhLzt — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Remontada sobre Carlos Sáinz

Carlos Sainz se las prometía muy felices, ya que había batido con solidez a Charles Leclerc y tenía el mejor tiempo de los entrenamientos. Pero cuando ya acariciaba su segunda pole position en la Fórmula 1, apareció Russell para darle una apariencia muy diferente a este Gran Premio de Hungría de 2022.

En cualquier caso, la situación es bastante buena para Ferrari. No están en la pole position, pero salen con sus dos autos justo detrás de Russell mientras los rivales se han despeñado. Carlos Sainz partirá segundo, pero con Leclerc en la tercera posición. Veremos cómo plantean la salida y la estrategia.

Lo mejor para Ferrari es que los rivales más directos no están. Red Bull ha tenido grandes problemas en el circuito de Hungaroring, con Sergio Pérez eliminado en la Q2 después de un absurdo lío de los comisarios con los límites de pista y de que el mexicano pillase el tráfico de Kevin Magnussen en su intento de vuelta rápida.

Pérez saldrá undécimo, pero más allá de excusas lo cierto es que sigue en un bajón de rendimiento preocupante. Max Verstappen, el líder del mundial, era el llamado a salvar la cara de Red Bull, pero no ha sido así. El campeón se equivocó en su primera vuelta de la Q3, y en la segunda en Red Bull le dejó tirado.

Una pérdida de potencia que deja a Verstappen saliendo décimo, justo por delante de Sergio Pérez. En un circuito en el que es tan difícil adelantar, eso es sinónimo de carrera complicada. Y, si Russell ha hecho la pole… ¿Dónde está Lewis Hamilton? Pues bastante atrás. El heptacampeón tuvo un fallo de DRS en su última vuelta de Q3. Sale séptimo.

Esta debacle entre los favoritos la ha aprovechado Lando Norris para sacarse otra vuelta magnífica que le pone en la segunda fila de la parrilla, cuarto. La tercera la compartirán los dos Alpine, con Esteban Ocon por delante de Fernando Alonso. El asturiano, sexto, no pudo batir en la Q3 su propio tiempo de la Q2 y se quedó a media décima de Ocon.

Entre Hamilton y Verstappen salen Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo, los otros dos invitados a la Q3 que saldrán octavo y noveno respectivamente. Debacle de Alpha Tauri, con los dos coches eliminados en la Q1, igual que el retirado Sebastian Vettel. La carrera del domingo no puede pintar más emocionante.

QUALIFYING REPORT: Russell takes his first career pole and Mercedes's first of the season 👏#HungarianGP #F1 https://t.co/j2ew4qeF2B — Formula 1 (@F1) July 30, 2022