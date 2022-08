Hernández: “Hoy nos encontramos a un equipo que físicamente nos superó”

Malacateco visitó este miércoles el estadio Rommel Fernández en Panamá, para medirse al Sporting San Miguelito por la vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022, en el juego de ida el marcador fue 1-1.

Los panameños no tuvieron piedad y arrollaron a los ‘toros’ con un marcador de 3-0 en el estadio Rommel Fernández sellando así su pase a los octavos de final de la Liga Concacaf 2022 donde se enfrentarán al Tauro, también de Panamá.

¡Termina el juego! @sportingsmfc 🔴⚫️ derrotó a @DMalacatecoToro 🐂en la Ronda Preliminar y avanza a la siguiente ronda de #SCL22. pic.twitter.com/ma1RJShCMl — Concacaf (@Concacaf) August 4, 2022

Israel Hernández destaca la experiencia de jugar a nivel internacional

El técnico de Malacateco Israel Hernández, fue autocrítico y aseguró que el San Miguelito fue superior a los ‘toros’ durante el partido y destacó los aspectos a mejorar para la liga local.

“Hoy nos encontramos a un equipo que físicamente nos superó, son muy rápidos, muy fuertes, eso inclinó la balanza, habíamos empezado bien el partido, pero ellos la diferencia la hacen con dos jugadas de táctica fija, luego ellos tomaron el control, tuvimos que modificar todo el plan del partido, el San Miguelito es un equipo fuerte rápido y con criterio”, expresó el técnico de los toros.

-->

Primera experiencia internacional de Malacateco

Yo comenté que cuando no se gana también se gana, pero esto no es pretexto, tenemos que seguir trabajando para tener roce internacional, esta es nuestra primera experiencia internacional, son muchachos que no tenían roce en este nivel, hoy le echas al costal una experiencia más, estoy de acuerdo si la afición está molesta, teníamos la ilusión de sacar un buen resultado, hoy a los muchachos les queda este aprendizaje a nivel internacional.

¿Qué le dijo a los jugadores en el camerino?

Primero que nada les tengo que agradecer a mis muchachos, gracias al trabajo y al esfuerzo que han hecho hemos tenido la posibilidad de vivir esta experiencia, se podrá decir mucho que somos unos “brutos y que no servimos” en redes sociales, pero quiero ser puntual y agradecerle a mis jugadores, todo esto te da la posibilidad de que el jugador se vaya soltando poco a poco, hoy los jugadores ya saben lo que es jugar a nivel internacional, queremos buscar ser protagonistas en la liga para volver a competir en estas competencias.

¡CLASIFICADOS! 😃 Con goles de Adolfo Machado, Kevin Galván y Dwann Oliveira derrotamos 3-0 (global 4-1) al @DMalacateco y avanzamos a los octavos de final de la Liga Concacaf Scotiabank #SCL 🔴⚫👍👏#LucharYGanar pic.twitter.com/59Zk8kp4aN — Sporting SM F.C. (@sportingsmfc) August 4, 2022

¿Le faltó competir a Malacateco?

Nosotros trabajamos para venir a competir para clasificar, pero no se dio, así es el futbol, se gana, se empata o se pierde y hoy nos tocó perder, estar derrotas te dejan lecciones si eres autocrítico.

¿Influyó el mal estado de la cancha?

Hablar de la cancha sería poner excusas y esa no es mi línea, la cancha estaba así para los dos equipos, si yo me enfoco en la cancha y no en los demás no estaría siendo autocrítico, debemos hacer más análisis en nuestro trabajo táctico, tenemos que trabajar más en el tema físico, hoy nos superaron en ese rubro, tenemos que redoblar esfuerzos en la Liga de Guatemala para ser competitivos en ese aspecto.