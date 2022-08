Exhiben a Niurka insultando a sus hijos en un polémico audio

Niurka se ha ganado la fama de ser una de las mujeres de la farándula que no se mide con sus comentarios respecto a otras figuras públicas; sin embargo, hoy fue el turno d sus hijos.

Recientemente se hizo público un supuesto audio en el cual la vedette insulta a sus descendientes, por vivir en su casa sin aportar nada económicamente.

Fue a través del programa “Chisme No Like” de Javier Ceriani y Eliza Beristain donde se difundió este audio en el cual la cubana se refiere de manera despectiva a Kiko, Romina y Emilio Osorio.

A ella se le escucha decir que sus hijos eran unos “huevones”, “parásitos” y “mantenidos”. Por ello, explicó que empezó a pedirles dinero para la casa.

Primero habla de la experiencia que tuvo con su hijo mayor, Kiko, quien según dice cometió muchos errores. Él no quiso ir a la universidad por lo que optó por ponerle dos farmacias que tiempo después él mismo cerró, porque no le gustaban.

Cuando los tres: Kiko, Romina y Emilio comenzaron a ganar dinero, Niurka les pidió que comenzaran a aportar dinero a la casa, y dice que ahí comenzó la rebeldía de los tres.

“Un día estábamos hablando, este año yo he tenido trabajo sólo para sacar para mis necesidades y no me dio para más, pero ciertamente ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’.