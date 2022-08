¿Planean boda? Nodal y Cazzu visitan la Ermita de la Santa Cruz

En junio se dieron a conocer imágenes de Christian Nodal tomado de la mano de Cazzu, al tiempo que paseaban por nuestro país, donde el cantante brindó dos conciertos en Explanada Cayalá.

Tras esa primera pista de romance, la pareja ha mostrado públicamente su amor y ahora han visitado de nuevo Guatemala para disfrutar del concierto de Wisin y Yandel, y además existen rumores que desean casarse en la Antigua Guatemala.

“Qué lindos se miran juntos”, “Ese es amor del verdadero”, “Yo miro a Nodal más tranquilo y siendo él”, “Él se ríe de las locuras de Cazzu”, “Siento que él se siente a gusto y ella también”, han sido algunas reacciones de los cibernautas.

En redes sociales circula ahora un video donde se ve a Nodal y Cazzu visitando la Ermita de la Santa Cruz en la Antigua Guatemala. Esto ha levantado rumores sobre si los famosos desean casarse en el lugar.

Nodal y Cazzu el pasado fin de semana en las ruinas de la Ermita de la Santa Cruz. pic.twitter.com/mrz7iTfFwz — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 3, 2022

-->

Pese a que ninguno de los artistas se ha pronunciado respecto al tema, la supuesta boda ha tomado nuevamente protagonismo, luego de ser captados en estas ruinas. Luis Castillo, sacerdote de Antigua Guatemala, mejor conocido como “Padre Choco”, compartió en sus redes sociales la inesperada confesión que le hizo Christian Nodal el pasado 7 de junio.

“Un tipazo con gran sencillez!… Me dijo con tono jocoso: si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, comentó Luis Castillo en sus redes sociales.

Lee también: ►¡En Guatemala! Nodal y Cazzu disfrutan del concierto de Wisin y Yandel