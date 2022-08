Adelantan el juego inaugural de la Copa del Mundo de Catar

El partido de apertura oficial de la Copa del mundo de fútbol de 2022 entre Catar, país anfitrión, y Ecuador, se adelantará un día, por lo que tendrá lugar el 20 de noviembre, indicaron el miércoles a la AFP fuentes cercanas a la organización del torneo.

La FIFA y la organización catarí han aceptado el cambio, precisan las mismas fuentes. Explican que el partido de inauguración oficial, inicialmente previsto para el 21 de noviembre después del Senegal-Holanda, no habría sido el primer encuentro del día.

La decisión, fue refrendada por el comité del Consejo de la FIFA antes de la cuenta atrás de 100 días previos al inicio del Mundial, permitiendo retomar la tradición por la que el primer partido es disputado por el país anfitrión.

“Ha habido conversaciones y un acuerdo entre los respectivos países y una petición de la Conmebol (Confederación sudamericana de fútbol)”, declaró a la AFP una de las fuentes, protegida por el anonimato dado que aún no ha sido anunciada ninguna decisión oficial.

“Queríamos seguir la tradición según la cual el vigente campeón o el país anfitrión participa en el partido inaugural”, añade esta fuente.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl

— FIFA Media (@fifamedia) August 11, 2022