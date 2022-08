El defensa estadounidense, Aaron Herrera, fue preguntado durante una conferencia de prensa, de si es verdad que está en trámites para unirse a la selección de Guatemala, a lo que el jugador no dudó en responder, aunque no quiso ampliar detalles confirmó que es verdad. Aaron, que en una ocasión anterior dijo que se siente orgulloso de sus raíces guatemaltecas, juega junto con Rubio Rubín en el Real Salt Lake, y habría sido él atacante quien recomendó a su compañero, unirse al sueño azul y blanco.

Para que Aaron pueda ser elegible como jugador de la selección nacional, primero debe obtener su pasaporte guatemalteco, luego la Federación Nacional de Futbol de Guatemala deberá hacer la consulta a FIFA para saber si el jugador es elegible y finalmente será el jugador es el que decide, algo que Herrera, de 25 años y 1.80 metros de estatura, parece tener claro.

