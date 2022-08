Protagonista de Flash confiesa que tiene problemas de salud mental

El actor Ezra Miller ha protagonizado varios escándalos que lo han llevado a enfrentar diversos problemas legales, por lo que el intérprete de Flash en el universo de DC declaró que tiene problemas de salud mental y vive una “intensa crisis”.

A través de una declaración escrita proporcionada a la revista Variety, mediante su representante, Miller dijo que sufre complejos problemas de salud mental, ofreció disculpas a todas las personas a las que ha afectado y aseguró que ya está en tratamiento.

“Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento en curso (…) Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa sana, segura y productiva de mi vida”, expresó Miller.