“Todo el mundo espera que ganemos”, dice Pedro Troglio

El club Municipal se enfrentará al Olimpia de Honduras en su segunda llave en la Liga Concacaf, esta vez por los octavos de final, después de haber eliminado en la ronda preliminar al Vega Real, de República Dominicana. El partido está programado para este jueves 18 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores, mismo escenario en donde su archirrival, Comunicaciones, cayó en el partido de ida frente al Diriangén, de Nicaragua.

Y a este crucial enfrentamiento, el técnico del Olimpia, el argentino Pedro Troglio, se refirió en la conferencia de prensa previa al partido. Aunque reconoce que su equipo es favorito en la serie dice que no se confiarán, pues Municipal los ha complicado, además, dice que ha variado un poco respecto al equipo al que se enfrentaron durante la pretemporada en los amistosos en los Estados Unidos.

Sobre el rival de turno, Troglio analizó que es un “rival que intenta salir jugando, tenemos que estar atentos y hacer presión alta. En cuanto al potencial individual no nos vamos a llenar en halagos hacia alguno en especial, tiene a Matías Rotondi, un jugador importante, pero también tiene un equipo que donde lo hemos enfrentado ha sido complicado. No hay un solo jugador de tener cuidado, es un equipo que ha variado un poco respecto del que enfrentamos en la pretemporada y eso tenemos que tenerlo en cuenta”, expresó Troglio.

Mientras que sobre las cualidades de Municipal, expresó: “No cambia su estilo de juego, manejo de pelota, sale jugando limpio. Tenemos que tratar de ser un equipo agresivo en cuanto a la presión para poder atacar rápido, que es una de nuestras virtudes. Veremos quien de los dos puede imponer su juego”.

Y sobre la presión de ser favoritos en la llave, dijo que “presión tenemos siempre. No hay un campeonato que inicie Olimpia que no tengamos la obligación de ganarlo. No es que por más candidato que sea tiene la seguridad de poder ganarlo. Todo el mundo espera que lo ganemos y es una obligación para nosotros tratar de conseguirlo”.

“A nivel de Concacaf y la Liga local tenemos la obligación de salir campeones y si no lo hacemos sabemos que tenemos que aguantar la crítica, así que nuestra idea es ganar los dos torneos que tenemos en este semestre y después estarán en los medios y la gente para aceptar o criticar. La obligación es ganar los dos títulos”, finalizó.