FIFA destaca la venta de casi 2,5 millones de entradas para Catar 2022

La FIFA ha anunciado este jueves que se han vendido un total de 2,45 millones de boletos para la Copa del Mundo que se celebrará a final de año en Catar entre el el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, el máximo ente del futbol federado destacó que habrá una fase de venta final aún.

