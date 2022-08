Jordán Rodas explica el motivo de su salida de Guatemala

En el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, Jordán Rodas habló sobre el motivo de su salida de Guatemala, tras culminar su mandato en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Dicho tema ha sido controversial en los últimos días, debido a la forma en la que el exprocurador abandonó el territorio guatemalteco.

“Efectivamente, salí del país. No me fui huyendo; salí de forma voluntaria; no estoy prófugo de nada”, explicó Rodas, quien hizo hincapié que no permanecerá en el extranjero de forma permanente, ya que “solo es una etapa”.

#EUDerechosHumanos@JordanRodas, ex Procurador de los Derechos Humanos: "Efectivamente, salí del país. No me fui huyendo; salí de forma voluntaria; no estoy prófugo de nada". Rodas añade que no permanecerá en el extranjero de forma permanente y asegura que "solo es una etapa" pic.twitter.com/jOY1Q8hiYP — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 23, 2022

Mencionó que entre sus planes está regresar a la docencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, no detalló cuándo estaría retornando al territorio guatemalteco. También reiteró que no teme ser detenido cuando regrese a Guatemala. En ese sentido, dijo que siempre hubo amenazas a través de las redes sociales, pero su salida del país no tiene nada que ver con este tema.

Responde al pastor Cash Luna

El pastor de la iglesia Casa de Dios, Cash Luna, recientemente hizo controversiales declaraciones al referirse a la salida del país de Rodas, así como a la situación legal del periodista Jose Rubén Zamora por un caso de lavado de dinero y otros delitos.

“Los corruptos salían puras serpientes… Y se fue el PDH de Guatemala cabal… va… A serpientes estas verdad”, dijo el religioso en referencia al exprocurador.

Más del tema: VIDEO | “Cash” Luna se refiere a la salida de Jordan Rodas y alude a José Rubén Zamora

-->

Al respecto, el exjefe de la PDH expresó que “hasta un ‘pseudopastor’, ‘lucrador de la fe’, me llamó ‘serpiente’, y vea cómo le fue a este personaje en las redes sociales”.

“Me sorprende que alguien que tendría que velar por el amor al prójimo se refiera en esos términos. Tiene un modo de vivir que no va con la de ningún pastor”, añadió Rodas.

#EUDerechosHumanos@JordanRodas, ex Procurador de los Derechos Humanos: "Hasta un 'pseudopastor', 'lucrador de la fe', me llamó 'serpiente', y vea cómo le fue a este personaje en las redes sociales" pic.twitter.com/hG6HfU7PhH — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 23, 2022