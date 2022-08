La Usac desde abril tiene problemas para pagar servicios básicos

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) tiene problemas para cancelar el pago de los servicios básicos. Por medio de un comunicado, esa casa de estudios superiores informó que la División de Servicios Generales y el Departamento de Servicios ya ha trabajado en la elaboración de las órdenes de compra para cancelar lo adeudado, pero aún no ha sido posible la generación de cheques.

Según información de la Usac, adeudan los servicios básicos de abril, mayo, junio, julio y agosto. La imposibilidad en la emisión de los cheques de las órdenes de compra ha generado la falta de pago de servicios de los meses antes mencionados. La deuda de la Usac por concepto de servicios es la siguiente:

“Ha circulado un comunicado de la Asociación de Estudiantes de Medicina, indicando que el Centro Universitario Metropolitano no cuenta con servicio de agua potable debido a una deuda de tres meses de mora en el pago de dicho servicio: hacemos la aclaración de que el abastecimiento de agua en el CUM se realiza a través de un pozo mecánico propiedad de la Usac, ubicado en las instalaciones de dicho centro, por lo tanto, el CUM no cuenta con ninguna mora en el pago de dicho servicio: es por ello que, desconocemos la razón por la que no hay abastecimiento de agua en los edificios”, se aclaró.